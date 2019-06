Sea Watch 3, presidio di Cgil Cisl e UIl ad Ancona

Le segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil si schierano nelle Marche a favore della Sea Watch 3 e organizzano un presidio di sostegno nella nostra regione.

“Siamo con la Sea Watch3, con la sua comandante Carola Rackete e con i migranti a bordo perchè la vita umana deve venire prima di ogni altra cosa, l’accoglienza è un dovere universale di ogni popolo civile.

Rimettiamo al centro l’umanità per sconfiggere odio, razzismo, intolleranza e mancato rispetto dei diritti umani.



Il divieto di assicurare la salvezza viola la Costituzione ed è frutto di una interpretazione della legge sbagliata, disumana e senza scrupoli. Per questo crediamo che non si possa restare in silenzio ma che si debba agire per costruire una resistenza attiva contro una deriva sociale e razzista ..

Per queste ragioni Cgil, Cisl e Uil Ancona/Marche insieme con Agesci Marche, Amad Associazione Multietnica Antirazzista Donne, Amnesty International Marche, Anolf Ancona,Anpi Marche, Articolo 1 , Associazione di donne SEMAJ – Seminari Magistrali di Genere “Joice Lussu”,Associazione Terzavia, Arci Ancona. Arci Marche. Associazione Diritti al Futuro – Senigallia,Associazione Festa per la Libertà dei Popoli, Comitato Marche Pride, Gulliver, Falkatraz-laboratorio dell’autogestione, Giovani Democratici Marche, La Tenda di Abramo Falconara,Istituto Gramsci Marche, Osservatorio Diritti in genere Ancona, Partito Democratico Marche, PCI Sezione Ancona,Possibile,Rete degli studenti medi, SNOQ Ancona -Comitato 13 febbraio, Università per la pace Ancona saranno in piazza lunedì 1 luglio a partire dalle ore 18 in Piazza del Plebiscito – Ancona ( di fronte alla sede della Prefettura )”.