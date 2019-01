Senigalliese cerca finanziamento online e viene truffata

Nei giorni scorsi presso l’Ufficio Denunce del Commissariato di Polizia di Senigallia si presentava una donna la quale denunciava un strano caso di truffa subita allorchè la stessa era alla ricerca di un finanziamento.

Il concitato racconto della donna- la quale fin da subiva dichiarava di aver avuto, in passato, problemi economici personali che non le consentivano di accedere alle classiche linee di credito- faceva emergere un quadro piuttosto grave.

Infatti la stessa raccontava di aver avuto bisogno di una cifra piuttosto rilevante, pari a diverse decine di migliaia di euro, ma di aver avuto sbattuto in faccia tante porte da parte dei classici organi di finanziamento. Pertanto si decideva a rivolgersi a degli strumenti rintracciabili su internet presso soggetti stranieri.



Dopo aver intrapreso una intensa ricerca, la donna individuava una società finanziaria francese con la quale avvivava un consistente scambio di mail per aver informazioni su le modalità ed i requisiti per ottenere il finanziamento necessario. Dopo aver ritenuto di aver ottenuto le necessarie informazioni e considerato che da parte della società non erano state opposte delle difficoltà alla concessione del finanziamento, anzi venivano offerte condizioni piuttosto vantaggiose, la donna si decideva ad avviare le pratiche per chiedere il finanziamento, anche perché doveva far fronte a dei pagamenti anche a breve termine.

Dopo l’invio dei primi documenti richiesti dalla società di finanziamento, la donna si vedeva rivolgere le prime richieste di versamento on line di somme di denaro per diverse centinaia di euro, giustificate da “spese amministrative”, che la stessa provvedeva ad inoltrare. Di seguito ai primi versamenti , la società comunicava che sussistevano alcuni problemi per la risoluzione dei quali necessitavano un ulteriore versamento.

La donna a quel punto, anche per via della estrema necessità e dei tempi ridotti , effettuava altri versamenti sperando nel buon esito della pratica. Ma passavano altri giorni e, sempre tramite contatti on line, alla donna venivano manifestate ulteriori difficoltà circa tutto l’importo richiesto. A quel punto la donna , che nel frattempo, aveva versato una cifra complessiva pari a circa 5.000 euro, tentava di contattare telefonicamente qualcuno dei responsabili della società. Riusciva nell’intento ma subito veniva messa in contatto a diversi “responsabili” ma senza ottenere risposte né tanto meno il finanziamento richiesto.

Dopo alcuni giorni riusciva a parlare con un soggetto che si presentava come il responsabile della sua pratica di finanziamento che, ulteriormente, le ribadiva la necessità di altro denaro da inviare se avesse voluto ottenere il finanziamento richiesto.

A quel punto la donna, disperata, capiva di esser caduta nella rete di truffatori che, carpendo lo stato di necessità della stessa, tentavano di “spillarle” quanto più possibile e che dunque verosimilmente il finanziamento non sarebbe mai arrivato.

La donna dunque si decideva a sporgere denuncia preso il Commissariato di Polizia che provvedeva ad acquisire tutta la documentazione, nel frattempo raccolta, ed avviava gli accertamenti che immediatamente conducevano verso Stati esteri sia per quanto attiene alla sede della società in questione che dei soggetti a cui le somme sono state versate.

Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire agli autori della truffa.

Va precisato che tale modus operandi era già emerso in altri episodi di truffa verificatisi sul territorio italiano che hanno fatto emergere la spregiudicatezza dei truffatori che sfruttano lo stato di bisogno in cui le vittime normalmente si trovano. Per tale motivo si consiglia la massima attenzione di fronte ad episodi similari, specie per chi- per motivi vari- dovesse trovarsi nella difficoltà di accedere ai classici circuiti di finanziamento, ponendo in atto tutti i possibili controlli preventivi ed evitando di prestar fiducia a proposte troppo allettanti o convenienti e, comunque , di rivolgersi ad un ufficio di Polizia ove dovessero emergere dubbi sulla veridicità dell’offerta.