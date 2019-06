Nella splendida cornice del Porto Antico, a ricevere l’onorificenza conferita dall’assessorato allo Sport del Comune di Ancona a tutte quelle società sportive e quegli atleti anconetani distintisi nel corso della stagione sportiva da poco conclusasi sarà la under 19, giunta per il secondo anno di fila a giocarsi lo Youth Bowldiventando quindi vice campioni d’Italia. Nello specifico la manifestazione che avrà inizio alle ore 21,15 sarà organizzata dal già citato assessorato allo Sport del Comune di Ancona nella persona dell’assessore stesso Andrea Guidotti assieme a Paolo Filippettidella società Filodiffusione. Presenterà, nel corso della puntata speciale di “Buona Sera Marche Show – Speciale Sport Ancona”, il celeberrimo Maurizio Socci di èTV Marche.

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative del quarto festival del mosciolo. A premiare con delle pergamene saranno Andrea Guidotti e Fabio Luna, presidente del Coni Marche. A ricevere le onorificenze saranno i seguenti delfini: L’Head Coach dell’under 19 Andrea Polenta, l’Offensive Coordinatore Loris Aquinati, il Defensive Coordinator Simone Domenichetti e l’allenatore delle linee di attacco e difesa Gigio Rosati.

Per i giocatori Rahmi El Mechri, eletto MVP difensivo della finale di Firenze e Cristiano Brancaccio, il miglior giocatore d’attacco di tutto il campionato under 19. A seguire il resto dello staff e dei giocatori con in prima linea il Direttore Tecnico dei GLS Dolphins Ancona Roberto Rotelli, il supervisore Rik Parker, il Presidente Leonardo Lombardi a precedere i dirigenti Claudio Bugatti e Massimo Moretti. Infine sfileranno il resto dello staff e dei giocatori autori della doppia impresa che resterà per sempre nella storia della franchigia arancio-verde. Durante lo spettacolo sono previste barzellette, gag e siparietti comici dell’impareggiabile Stefano Ranucci in arte “Rana”. E tra il pubblico un ospite speciale che farà tanto piacere a tutti i tifosi Dolphins.



John Pagliaro, indimenticabile running back e linebacker della stagione 2012 sarà presente con la propria compagna. L’ex Yale si trova in questo periodo nella città dorica in vacanza, non avendo mai dimenticato le bellezze del posto e non avendo mai interrotto i rapporti con tutti gli ex compagni di squadra.

I GLS Dolphins Ancona invitano tutti i propri tifosi a partecipare alla manifestazione e ad applaudire i Dolphins così come qualsiasi altra società o atleta che verranno premiati nel corso dell’evento e ringraziano sentitamente Andrea Guidotti, Fabio Luna, la signora Ornella Guglielmino, Paolo Filippetti di Filodiffusione e Maurizio Socci.