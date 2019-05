Settore calzaturiero, Ceriscioli in tour nel fermano

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli accompagnato dal consigliere regionale Francesco Giacinti ha fatto visita ad alcune aziende calzaturiere del fermano, che si distinguono per la grande qualità della produzione.

Keton, Ercoli, Romiti, dislocate tra Monte Urano e Montegranaro, sono aziende che rappresentano delle vere eccellenze della calzatura, “con imprenditori motivati che affrontano quotidianamente le sfide del mercato globale e che grazie all’innovazione riescono a far apprezzare la propria peculiarità a livello internazionale”. Ceriscioli ha sottolineato inoltre come occorra trovare gli strumenti di rilancio per sostenere il valore aggiunto della produzione di alta qualità sul nostro territorio e di come la regione attuerà tutte le politiche necessarie ad affiancare le imprese locali nelle sfide sempre più complesse dell’innovazione e della ricerca. Innovazione e ricerca che caratterizzano anche la quarta impresa visitata, la Elitron di Monte Urano , che, nata come azienda meccanica per il calzaturiero, proprio attraverso l’innovazione tecnologica è diventata leader nel taglio automatico della pelle con doppia testa per lavorazioni in continuo e nella progettazione computerizzata della pelle, dei materiali tecnici e della grafica. Un’azienda, titolare di 20 brevetti, che ha 80 dipendenti e che nel 2018 ha fatturato 11 milioni di euro.