Sfera Ebbasta, chi è il trapper idolo dei ragazzi

Sfera Ebbasta ha annullato tutti gli impegni promozionali e cancellato gli instore

Sfera Ebbasta è un cantante amato da giovani e giovanissimi suo malgrado testimone di una grandissima tragedia che lo ha sconvolto.

Il cantante è stato dapprima criticato per non aver detto da subito qualcosa in merito alla tragedia. Successivamente si è affidato a Twitter ed Instagram scrivendo: “Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. E’ difficile trovare le parole giuste per esprimere il doloroe ed il rammarico per queste tragedie. Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che vi fermaste TUTTI QUANTI a pensare a quanto può essere pericoloso e stupido usare uno spray al peperoncino in una discoteca”… “Per quanto possa servire il mio affetto va alle famiglie delle vittime e dei feriti. La musica dovrebbe essere uno strumento per unire le persone” conclude.

Il tweet completo dell’artista.





Vediamo insieme chi è Sfera Ebbasta:

IL PROFILO DELL’ARTISTA

Il suo vero nome è Gionata Boschetti, è un trapper che ha all’attivo su Instagram circa 1 milione 500mila follower. È stato il primo artista italiano a fare un record di “plays” su Spotify. Boschetti è di Cinisello Balsamo, è un ragazzo di umili origini che ha raggiunto un successo eccezionale. In una recente intervista aveva affermato che in Italia il rock era oramai superato, al suo posto si sono inseriti il rap e il trap. Sfera ha affermato che sono i rapper e i trapper le nuove rockstar. Il suo album non a caso si intitola Rockstar. Nel nostro paese il genere Trap è arrivato solo da poco tempo, è nato però intorno agli anni 2000 negli Stati Uniti d’America. Trap è, secondo l’artista, l’evoluzione del rap con suoni cupi e ritmi rallentati. Sfera Ebbasta ha anche dichiarato di essersi rifatto allo statunitense Gucci Mane. Tra il 2014 e il 2016 entra in collaborazione con numerosi artisti, con Rockstar nel gennaio 2018 diventa doppio disco di platino. È l’apice del successo di un artista punto di riferimento a livello musicale di una generazione intera di ragazzi e ragazze.

Sfera Ebbasta ha annullato tutti gli impegni promozionali e cancellato gli instore dei prossimi giorni per rispetto delle vittime e di chi è rimasto coinvolto nella tragedia.

fc