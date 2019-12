Si gioca nell’attesa di Babbo Natale

Al Magico Mondo di Pergola laboratori, pranzo con gli Elfi, caccia al tesoro e tombola aspettando l’arrivo di Babbo Natale

La caccia al tesoro, tombola, laboratori creativi, il pranzo con gli Elfi, l’ufficio postale dove imbucare la letterina fino all’arrivo di Babbo Natale. Al Magico Mondo di Babbo Natale di Pergola è tutto pronto per far vivere a tutta la famiglia la magica atmosfera natalizia. Allestito lungo corso Matteotti, nella città dei Bronzi dorati, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, è curato dall’associazione culturale ‘Il topo con gli occhiali’ e dalla libreria Guidarelli focus & meeting. Un successo il primo mese d’apertura, con visitatori da tutta Italia e tantissimi apprezzamenti per l’atmosfera che si respira, la qualità del programma, la cura dei dettaglia, la bellezza dei vari ambienti, ad iniziare dalla suggestiva grotta.

Il countdown verso Natale scatta con il laboratorio creativo per mamme, nonne e zie in programma giovedì 19 dicembre alle ore 17. Appuntamento da non perdere per chi ama il fai da te e vuole preparare qualcosa di originale da regalare a Natale, tutto accompagnato da una buona tazza di tè caldo e dolcezze.

Doppia iniziativa sabato 21. Alle 16.30 la divertente CACCIA agli ELFI: caccia al tesoro per famiglie nel centro storico (iscrizione euro 3 a bambino), e alle 18 la Grande TOMBOLA di NATALE (Ricavato a favore della Associazione Davide Mancini).

E nel week-end, come sempre si potrà si potrà pranzare in compagnia degli Elfi degustando le tante specialità che escono “Dalla cucina di Babbo Natale..”. Su prenotazione al 3334057338. Pranzi e non solo, al Magico Mondo di Babbo Natale si preparano anche merende, aperitivi e degustazioni di prodotti tipici . Per piccoli gruppi il pranzo sarà possibile anche in altre date.

La Vigilia, dalle 16, l’attesissimo arrivo di Babbo Natale a consegnare i regali per i bambini. Informazioni per la consegna: 333.4057338

I bambini fino al 6 gennaio troveranno il laboratorio degli elfi dove poter scrivere letterine, preparare addobbi e cartoline natalizie, segnalibro e segnaposto natalizi; potranno timbrare e spedire le proprie lettere indirizzate a Babbo Natale. Scendendo al piano di sotto, nella suggestiva Grotta di Babbo Natale, potranno lasciargli messaggi ed ascoltare emozionanti letture animate.

Salendo invece al piano di sopra, ad aspettarli ci sarà la Bottega di Mastro Elfo, dove si svolgeranno i laboratori per i bambini più grandi, partecipando anche con i genitori.

Non può mancare l’Ufficio Postale, dove imbucare la letterina dopo aver messo il timbro ufficiale. Chi vorrà potrà anche ricevere la risposta personalizzata a casa, altrimenti da ritirare nella festa di chiusura a gennaio.

A fianco della Bottega, la Cucina di Babbo Natale per preparare biscottini e altre prelibatezze, gustose merende. In alcuni giorni Elfo Mestolo delizierà con degustazioni e aperitivi per i più grandi con prodotti tipici marchigiani.

Si organizzano su prenotazione letture, laboratori, pranzi, degustazioni e incontri per gruppi e scolaresche. Gli Elfi sono a disposizione anche per visite nelle scuole durante l’orario scolastico o in occasione di feste natalizie, con letture e animazione oltre che per compleanni o animazione durante manifestazioni. E se vuoi venire in orari diversi da quelli previsti basta comunicarlo e se possibile lo staff sarà a disposizione.

Tutte le attività sono gratuite, ad eccezione di pochissime che saranno segnalate. Alcune saranno riservate ai soci della Associazione culturale.

PROGRAMMA:

-Ogni Venerdì pomeriggio dalle 17: letture per i più piccoli. Ogni Sabato pomeriggio: laboratori creativi e letture e, su prenotazione in alcune date, possibilità di pranzare o fare colazione o merenda con gli Elfi.

-21, 22 Dicembre

“Dalla cucina di Babbo Natale..”: merende, aperitivi e degustazioni di prodotti tipici

“Pranzo con gli Elfi”: pranzo in compagnia degli elfi che raccontano delle storie natalizie (adulti euro 15, bambini euro 10. Su prenotazione al 3334057338). Per piccoli gruppi il pranzo sarà possibile anche in altre date.

-Giovedì 19 Dicembre ore 17: Laboratorio creativo per mamme, nonne e zie

-Sabato 21 Dicembre

ore 16.30 CACCIA agli ELFI: Caccia al tesoro per famiglie nel centro storico (iscrizione euro 3 a bambino)

ore 18: Grande TOMBOLA di NATALE (Ricavato a favore della Associazione Davide Mancini)

-Martedì 24 Dicembre alle 16: Arriva BABBO NATALE a consegnare i regali per i bambini”. Info per la consegna: 333.4057338

-Sabato 28 Dicembre ore 17,30: Caccia al tesoro fotografica all’interno del Magico Mondo di Babbo

Natale. Info e iscrizione (euro 2) al 333.4057338.

-Domenica 5 Gennaio ore 17: ASPETTANDO la BEFANA. Appuntamento nella grotta per preparare insieme le calze per la befana e lasciarla nel camino.

-Lunedì 6 Gennaio

Mattina: Scopriamo cosa ha lasciato la Befana

Pomeriggio: Festa insieme e premiazione concorso presepe Altre iniziative potranno essere aggiunte al programma nel corso delle settimane.

ORARI D’APERTURA

aperto tutti i giorni tranne 25/12 e 01/01

dal lunedì al venerdì 10,30 – 12,30 e 16,30 – 19,30; sabato e domenica 10 – 12,30 e 15,30 – 19,30