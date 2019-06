Sicurezza, controlli polizia intensificati a Senigallia

Con l’avvio della stagione estiva ed il conseguente aumento del numero di presenze in città, il personale del Commissariato di Polizia di Senigallia ha effettuato una serie di servizi sia di prevenzione di reati contro il patrimonio ma anche di repressione di fenomeni connessi all’immigrazione clandestina ed alla droga.

Un primo importante risultato ha riguardato il rintraccio sul territorio comunale di un pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti, nel corso dei servizi di controllo in città , notavano un veicolo di grossa cilindrata con due giovani a bordo e decidevano di sottoporli a controllo. Risultavano essere due giovani albanesi uno dei quali da tempo presente a Senigallia mentre l’altro residente in provincia di Pesaro. Quest’ultimo, P.S. di anni 30 circa, risultava tra l’altro esser gravato da numerosi e rilevanti precedenti in quanto già tratto in arresto con importanti quantitativi di sostanza stupefacente; inoltre i primi accertamenti facevano emergere una situazione di irregolarità sul territorio nazionale.

I poliziotti dunque accompagnavano l’uomo in Commissariato ed avviavano più approfondite ricerche in relazione alla posizione sul territorio ed emergeva che questi risultava esser stato raggiunto da pochi mesi da un provvedimento di espulsione e allontanamento da parte del Questore di Pesaro. Per tale motivo, l’uomo veniva condotto presso un C.I.E. in attesa dell’espulsione dal territorio dello Stato.



Nel corso dei servizi di controllo per la prevenzione dei reati contro il patrimonio gli agenti nei pressi di un parcheggio vicino ad una sala slot notavano un veicolo con un uomo a bordo che ,alla vista degli agenti tentava di nascondersi. I poliziotti dunque lo sottoponevano a controllo e risultava essere un cittadino marocchino, J.___ di anni da tempo presente a Senigallia. Questi apparentemente non presentava elementi di irregolarità ma manifestava un nervosismo che non passava inosservato agli agenti che, infatti , nascosto nell’auto , trovavano un attrezzo che non si esclude che sarebbe potuto essere utilizzato per aprire porte. Tra l’altro il soggetto risultava avere precedenti in materia di reati contro il patrimonio.

I poliziotti dunque sequestravano l’attrezzo metallico e lo denunciavano per p6rto di oggetti atti allo scasso.

Infine, durante le attività di controllo in zona Stazione ferroviaria, luogo frequentato da tanti giovani diretti in centro città, i poliziotti notavano alcuni giovani che effettuavano strani movimenti. Uno di questi alla vista dei poliziotti, prendeva il proprio zaino e si allontanava verso i binari ma veniva fermato dagli agenti i quali lo trovavano in possesso di qualche grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana che veniva sequestrato.

Il giovane, T.G., senigalliese di anni 27, veniva segnalato in Prefettura in qualità di assuntore.