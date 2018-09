Sicurezza, controlli straordinari della Polizia a Macerata

Prosegue senza soluzione di continuità su disposizione del Questore Dott.Antonio Pignataro l’azione messa in campo dagli uomini della Questura di Macerata per contrastare, in particolare, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, infatti personale della locale Squadra Mobile coadiuvato da quello del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, con l’ausilio anche di un’unità cinofila, ha effettuato un servizio di controllo nel capoluogo identificando una quarantina di persone. Nella rete dei controlli sono incappati due ventenni residenti in provincia trovati in possesso, rispettivamente, di 15 grammi circa di hashish e di una dose marijuana. I due giovanissimi saranno segnalati, in via amministrativa quali assuntori, alla locale Prefettura ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90.

Inoltre gli agenti hanno anche proceduto al controllo degli avventori presenti in un locale del centro cittadino.



I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno intensificati in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.