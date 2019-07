Sicurezza, identificato 50 enne serbo sospetto a Senigallia

Personale del Commissariato di P.S. di Senigallia, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, transitando per il centro città, effettuava un controllo nei confronti di un soggetto in transito a piedi che, per il suo aspetto, destava sospetto e sembrava osservare i passanti.

L’uomo risultava essere un nomade di origini slave, identificato per K. M., di anni 50 in Serbia residente in Veneto, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e numerosi divieti di ritorno in vari comuni dello Stato. Considerati tali precedenti e la circostanza in cui veniva operato il controllo, gli operanti ritenevano opportuno procedere nei suoi confronti ad un approfondito controllo .Tale attività permetteva di rinvenire, all’interno della tasca destra dei pantaloni indossati dal soggetto, un coltello pieghevole della lunghezza di circa 15 cm.. Poiché il soggetto non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione per il possesso ed il porto, veniva posto sotto sequestro ed il cittadino serbo veniva indagato per l’ipotesi di reato di proto illegale di armi.

Nella mattina di ieri, gli agenti della Squadra Volante effettuavano dei controlli a carico di alcuni mezzi posizionati sul lungomare Italia. All’interno dei citati veicoli venivano controllate una decina di persone, tutte italiane ma di origini rom, provenienti dal Veneto. Tra questi vi erano due donne destinatarie di fogli di via emessi dal Questore di Verona perché resesi responsabili di furti in alcune città di quella provincia. Successivamente a tale accertamenti i soggetti lasciavano il territorio del comune con i loro veicoli.