Sicurezza nel Piceno, intensificati i controlli della Polizia

Nel quadro delle attività di controllo del territorio disposte nella settimana corrente dalla Polizia di Stato nella provincia di Ascoli Piceno, intensificate appositamente dalla Questura, la Squadra Volante di Ascoli Piceno, e San Benedetto del Tronto ha proceduto ad una serie di specifici controlli, espressamente voluti dal Questore e coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ascoli Piceno, finalizzati a prevenire principalmente la commissione di reati contro il patrimonio e per consentire la serena fruizione da parte dei cittadini e dei turisti delle manifestazioni culturali e culinarie che si sono svolte e tuttora in corso in questo capoluogo.

Nel corso di tali servizi sono stati impiegate 70 pattuglie con 140 uomini della Polizia di Stato, controllando 445 persone e 264 veicoli, e contestate 6 violazioni al Codice della Strada, sono state tratte in arresto 2 persone in flagranza di reato per resistenza a P.U. controllato un esercizio pubblico ed emessi due DASPO e un divieto di ritorno nel Comune di Ascoli Piceno.