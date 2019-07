Sicurezza, task force della Polizia ad Osimo

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo, diretti dal Vice Questore Giuseppe Todaro, nello scorso fine settimana sono stati impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia Claudio Cracovia al fine di prevenire ogni sorta di illegalità in una stagione, l’estate, dove all’esodo verso le località turistiche corrisponde lo svuotamento dei centri urbani, per questo più esposti ai reati predatori.

Nel corso degli imponenti servizi, sono state identificati 119 persone e controllati 76 automezzi; molte sono state le violazione al codice della strada accertate e contestate. Durante predetti servizi, si procedeva ad una perquisizione domiciliare e personale a carico di un cittadino trentottenne che veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina, destinata al mercato locale e per questo deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di spaccio.

Sono stati inoltre denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona due osimani di anni 44 e 30 per il reato di danneggiamento aggravato in concorso di auto in sosta: i due, a bordo della loro autovettura, accostavano le auto parcheggiate lungo la pubblica via e si divertivano a colpire deliberatamente gli specchietti, per poi darsi alla fuga. Una fuga durata pochissimo, perché un attento cittadino ha pensato bene di chiamare il 113 per segnalare quello che stava accadendo, fornendo puntuali e precise indicazioni per rintracciare i due buontemponi. Il conducente, sottoposto al test dell’etilometro dal personale della volante, è risultato avere una concentrazione di alcool nel sangue che sfiorava i 2 m/l; per questo dovrà rispondere, oltre che del reato di danneggiamento aggravato, anche di guida in stato di ebbrezza alcoolica. Per l’osimano è scattato subito il ritiro della patente di guida e la sua auto è stata sottoposta a sequestro.



Particolare attenzione, sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stata posta alla festa della Sangria, che si è svolta a Casenuove e che notoriamente attira giovani e giovanissimi anche da fuori provincia.

Intensi sono stati anche i controlli amministrativi alla locazioni turistiche e alle strutture ricettive del territorio della giurisdizione, che proseguiranno per tutta la stagione e che hanno lo scopo di verificare il rispetto della normativa in materia, in particolare alla registrazione degli ospiti che risponde a specifiche misure antiterrorismo.-