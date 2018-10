Signora al Pronto Soccorso punta da un insetto

Nella tarda serata di ieri 30 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Chiaravalle (AN) per soccorso a persona.

Una signora, punta da un insetto alla mano sinistra, si rivolgeva al pronto soccorso per le cure del caso, i medici visto il notevole gonfiore della mano valutavano la rimozione degli anelli.

I vigili del fuoco utilizzando le cesoie, hanno tagliato gli anelli sfilandoli dalle dita della malcapitata.



Una situazione finita fortunatamente bene, solo una grande paura per la signora che non ha avuto gravi conseguenze, solo i controlli del caso per appurare lo stato di salute della signora.