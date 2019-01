Sisma, notte tranquilla dopo scosse di ieri

Non ci sono state novità fortunatamente e la notte è passata abbastanza tranquillamente, nel Centro Italia, dopo il sisma di ieri sera con epicentro a L’Aquila.

Nessun ferito ma solo tanta paura e qualche disagio per le basse temperature che hanno accolto in strada la gente scappata per la paura dai propri edifici.

«È stata una scossa molto forte, per fortuna non si rilevano danni a persone o cose. Ma c’è molta paura e, non potendo escludere nuove scosse, abbiamo aperto il Coc e messo a disposizione delle persone che vogliano dormire fuori casa, il plesso scolastico e il bocciodromo che sono in sicurezza», ha spiegato Rossana Salucci, sindaco di Collelongo, comune marsicano che conta circa 1.200 abitanti.