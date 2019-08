Soccorsa civetta rimasta incastrata in scarico pluviale

Storia andata fortunatamente a lieto fine quella del soccorso ad un povero animale intrappolato.

Nella tarda mattinata della giornata di ieri infatti, gli agenti dei vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente ad Ancona in via Torresi per la chiamata di alcuni cittadini inerente la richiesta di soccorso per un animale. Una civetta rimaneva incastrata con la zampina nel tubo di scarico pluviale del quarto piano. Gli agenti dei vigili del fuoco utilizzando apposita strumentazione hanno liberato la zampina e recuperato l’animale consegnandolo al personale per le verifiche delle sue condizioni di salute e il suo successivo ritorno in libertà.