Soffitta in fiamme a Filottrano, nessun ferito

Nel pomeriggio della giornata di ieri 8 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano di Ancona in via San Lorenzo per incendio.

Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il materiale ammassato in una soffitta di una palazzina, i vigili del fuoco utilizzando l’autoscala e vari estintori hanno spento le fiamme. Particolare attenzione è stata rivolta alla messa in sicurezza dei travetti in legno del sottotetto, non si segnalano persone coinvolte. Sono al vaglio delle forze dell’ordine tutti i rilievi per capire cosa ha scatenato le fiamme che potevano avere conseguenze ben peggiori in tutta la zona.