Sorpresa sotto le lenzuola al PalaFolli di Ascoli Piceno

Al PalaFolli teatro di Ascoli Piceno Sabato 26 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena, la compagnia ascolana Arcoscenico

Dopo il sold-out di maggio alla prima dello spettacolo, la compagnia Arcoscenico presenterà di nuovo l’esilarante commedia di Domenico Borsella con la regia di Gianni Nardoni e che vede sul palco Roberta Galanti, Michaela Pizzoli, Angelo Piciacchia, Carla De Pasqualis e Giampiero Durastanti.La Compagnia Arcoscenico nasce ad Ascoli Piceno nel 2014 accogliendo attori con diverse esperienze alle spalle sotto la direzione di Gianni Nardoni, regista coreografo, maestro di bandiera, esperto di manifestazioni e rievocazioni storiche che da anni calca i palcoscenici di tutta Italia distinguendosi per la regia elegante e raffinata.

“Sorpresa sotto le lenzuola” è una storia divertente dai toni leggeri, tipici della commedia comica all’italiana, giocata fortemente sulla potenza degli equivoci. Il ritmo frenetico dei personaggi e gli accadimenti evidenziano tanti vizi e pregiudizi piccolo-borghesi che ci propongono uno spaccato di vita contemporanea.

Protagoniste due coppie di amici (diverse per natura, psicologia e caratterialità) che si ritrovano nella loro quotidianità a vivere… si incontrano al parco e, parlando del più e del meno, toccano diverse sfaccettature della società odierna, mettendo in risalto attraverso sottointesi e luoghi comuni, pensieri e modi di vivere dell’italiano medio.

Gli amici, dopo chiacchiere e risate, si dividono. Le mogli vanno a fare shopping mentre i mariti tornano a casa per controllare un computer “ troppo lento “ ma una volta arrivati…(iniziano le sorprese).

La commedia in due atti, è un concentrato di fraintendimenti, e doppi sensi, il tutto miscelato in un caledoscopio dove la risata è in continuo movimento, fatta di sorprese e colpi di scena. La regia è di Gianni Nardoni, aiuto regia Pina Colada. Le luci sono curate da Massimo Calvaresi e Roberta Cavezzi.