Sostanze stupefacenti, giovani beccati a “fumare” nei parchi

Continuano, incessanti, i servizi di prevenzione e repressione dei reati e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, attività fortemente voluta dal Questore di Ancona Oreste Capocasa.

Decine di poliziotti delle Volanti, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e delle Unità Cinofile antidroga, si sono alternati H 24 vigilando e pattugliando tutte le zone ritenute più a rischio del capoluogo con controlli a “scacchiera” mirati a luoghi di aggregazione come edifici in stato di abbandono, piazze, locali ed esercizi pubblici ecc.. ove sono più frequenti traffici illeciti.

Particolare attenzione è stata rivolta in tutta la città con numerosi posti di controllo nelle strade di accesso che conducono al capoluogo anche in relazione alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed in particolare ai furti in abitazione (nessun furto in abitazione è stato registrato)



Particolarmente rilevanti i risultati operativi conseguiti con diverse persone deferite e sanzionate per violazioni amministrative concernenti l’abuso di droghe e di alcol, e centinaia di persone e veicoli controllati.

I poliziotti hanno anche setacciato alcuni parchi cittadini addentrandosi tra i rovi al fine di contrastare lo spaccio o l’uso di sostanze stupefacenti; erano le 15.00 di ieri quando una squadra di poliziotti effettuava un accurato controllo presso il parco Pacifico Ricci di Via Fornaci Comunali ove venivano controllati tre giovani che stazionavano in una zona piuttosto isolata del parco. Durante il controllo un giovane rumeno di 24 anni veniva trovato in possesso di un grammo circa di hashish che deteneva per uso personale; il giovane veniva deferito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Contemporaneamente, presso il parco della Pace di Via Urbino, altri tre giovani venivano controllati dagli Agenti delle Volanti; anche in questo caso i poliziotti rinvenivano nelle tasche dei pantaloni del giovane una dose di marijuana di circa 1 grammo