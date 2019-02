Spacciatore arrestato dalla Polizia ad Ancona

Durante il controllo del territorio all’alba di ieri mattina le pattuglie della Squadra Volante controllavano un giovane noto per trafficare con sostanze stupefacenti.

Il controllo veniva esteso alla casa del giovane anconetano con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato e con esito positivo : venivano infatti trovati all’interno della sua camera da letto un panetto di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di circa 31 grammi, denaro contante, un bilancino di precisione e numerosi ritagli di plastica e cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi.

La perquisizione veniva estesa anche al garage; qui all’interno della cantina, il cane antidroga di nome Walle fiutava uno zaino con all’interno sostanza stupefacente tipo marijuana del peso complessivo di 190 grammi e 600 grammi circa di hashish del tipo “kush”.



Il giovane veniva condotto in Questura, tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.