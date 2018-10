Spaccio a scuola: bloccato minorenne a Senigallia

Nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico e finalizzato al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti, proseguono senza sosta i servizi che, già da giorni, vedono impegnati gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia nei pressi delle scuole cittadine.

In questo ambito, durante la mattinata, venivano impegnati diversi equipaggi della Polizia, sia in divisa che in borghese, con il compito di prevenire ed eventualmente reprimere fenomeni di uso o spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi sia del campus scolastico ma anche di tutte le altre scuole presenti sul territorio comunale.

Gli agenti, in particolare, giunti in via d’Aquino notavano un gruppo di giovani che confabulavano e si scambiavano qualcosa. Pertanto decidevano di intervenire e verificare cosa stesse accadendo.

Nell’occasione, accertavano il passaggio di un involucro da un giovane ad un altro e questi venivano immediatamente bloccati.

Accertato il fatto , gli agenti precedevano ad identificare i giovani presenti e , fra questi , i due co9nvolti nello scambio risultavano essere minorenni; motivo per il quale venivano immediatamente avvertiti i genitori e condotti in Commissariato.

Gli accertamenti compiuti dai poliziotti consentivano di verificare che effettivamente, come notato prima, vi era stato uno scambio di un involucro che risultava contenere sostanza del tipo hashish pari a circa 10 grammi.



Gli ulteriori approfondimenti consentivano poi di attribuire specifiche e più gravi responsabilità al soggetto che poco prima, sull’area pubblica prossima al campus, aveva ceduto l’involucro poi trovato in possesso del minore.

Infatti, il soggetto, anch’egli minorenne, veniva trovato in possesso di un ulteriore importante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish , pari a circa 80 grammi, verosimilmente destinati ad ulteriori cessioni.

Inoltre il giovane veniva trovato in possesso di diverse centinaia di euro ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

Gli agenti, pertanto, provvedevano a porre il giovane – che veniva affidato ai genitori- a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, per il reato di cessione e detenzione di sostanza stupefacente nei pressi di un istituto scolastico, nonché al sequestro della sostanza stupefacente e del denaro di cui il minore era in possesso.

Contestualmente gli agenti procedevano a denunciare anche il minore trovato, avanti al campus, in possesso dell’involucro contenente circa 10 gr. di hashish, poichè destinato ad ulteriori cessioni verosimilmente tra i giovani.