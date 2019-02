Spaccio, arrestato ad Urbino 23 enne calabrese

Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Urbino, a seguito di mirate indagini, ha tratto in arresto un 23enne, studente universitario di origine calabrese, nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’operazione rientra fra le attività del succitato Commissariato mirate al contrasto del traffico di stupefacenti in particolare in occasione delle cc.dd. “serate del giovedì”, quando maggiore è la presenza di persone, soprattutto giovani, in quel centro storico.

In tale contesto il 15 febbraio scorso i poliziotti, sospettando sulla base delle investigazioni esperite che il succitato 23enne stesse per movimentare della droga, effettuavano una perquisizione nella sua dimora urbinate, rinvenendo e sequestrando 2 dosi di cocaina, circa 650 gr. di marjuana suddivisi in dosi e 2 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione a circa 40 gr. di sostanza da taglio ed alla somma di 1.300 euro in contanti.



Nella circostanza il predetto si opponeva al controllo, reagendo violentemente nei confronti degli agenti, due dei quali riportavano lievi lesioni. Conseguentemente il ragazzo veniva tratto in arresto.

Nella mattinata odierna l’arresto veniva convalidato dall’autorità Giudiziaria, che contestualmente disponeva affinchè l’indagato venisse rimesso in libertà in attesa del processo.