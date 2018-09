Continua senza soluzione di continuità il controllo davanti alle scuole di tutta la città di Macerata diretta ad allontanare gli spacciatori che mirano a vendere principalmente cannabis ai ragazzi.

Ed è proprio in tale contesto operativo particolarmente delicato che nella giornata di ieri e’ stato arrestato dalla Squadra Mobile pericoloso spacciatore che si aggirava per le vie del centro di Macerata. Gli agenti della Squadra Mobile diretta dalla D.ssa Maria Raffaella ABBATE (foto), erano sulle sue tracce da giorni. Nel pomeriggio di ieri l’uomo, 34 anni, originario di Santo Domingo, dopo servizi di appostamento e pedinamento eseguiti nelle vie del centro cittadino, è stato individuato ed arrestato dagli agenti mentre si aggirava a piedi in zona Cairoli.

Colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata, dovrà scontare la pena della reclusione di un anno e 7 mesi per reati in materia di droga. L’uomo pluripregiudicato, al centro di una complessa indagine a cui era stato dato avvio nel 2010, è stato infine associato al carcere di Fermo