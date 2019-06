Spaccio di droga, arrestato 60 enne nell’ascolano

Nella serata del 4 giugno u.s., nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, personale dell’UPGSP procedeva, sul raccordo autostradale RA11 uscita Marino, al controllo di un’autovettura condotta da un sessantenne.

All’atto del controllo l’uomo attirava l’attenzione degli agenti mostrando segni di nervosismo ed agitazione non giustificabili in alcun modo per un normale controllo su strada.

Gli agenti, pertanto, provvedevano ad accompagnare il soggetto in Questura dove, a seguito di perquisizione personale, veniva rinvenuta, occultata negli indumenti intimi, un busta in cellophane trasparente contenente 101 grammi di cocaina purissima che, dopo essere stata “tagliata”, sarebbe stata immessa sul mercato cittadino.



L’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM presso la Procura della Repubblica, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per la successiva convalida tenutasi nella mattinata odierna dinanzi al GIP del Tribunale di Ascoli Piceno che ne ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.