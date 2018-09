Spazi e Sapori, grande successo di pubblico a Loreto

Successo a Loreto per la Via Maestra Spazi e Sapori. L’evento promosso da Confartigianato in collaborazione con la Regione Marche assessorato cultura e turismo e con il Comune ha proposto un percorso tra i tesori e gli angoli più segreti della città in un mix di arte, storia, musica, gusto che non ha mancato di affascinare i tanti visitatori.

La serata è stata aperta a Bastione San Gallo da una presentazione dell’iniziativa alla quale sono intervenuti tra gli altri il Presidente Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini, l’assessore regionale a cultura e turismo Moreno Pieroni, il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, il coordinatore della manifestazione Paolo Picchio, il coordinatore delle categorie Confartigianato Luca Bocchino.

Una iniziativa che è parte del progetto di Confartigianato La Via Maestra che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione delle eccellenze artigiane, del territorio, del turismo.

L’evento ha aperto contemporaneamente per una sera tante location della città, alcune per la prima volta o poco conosciute, e ha abbinato a questo percorso storico e artistico che ha compreso palazzi, grotte, musei, fonti e altro, anche concerti, letture, la proposta enogastronomica di qualità dei locali del centro che hanno aderito all’iniziativa e l’artigianato artistico.

Sono state infatti molto apprezzate a Bastione San Gallo e all’Emporium La Via Maestra le dimostrazioni dei maestri artigiani dell’artistico de ‘La Via Maestra’ tra carta fatta a mano, ceramica e terracotta, bijoux, cornici e decorazioni e altro ancora.

Obiettivo de La Via Maestra Spazi e Sapori è mettere in luce le tante ricchezze dei nostri centri storici, luoghi d’arte, storia e cultura, e di valorizzare la professionalità delle attività artigiane presenti al loro interno.