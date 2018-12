Attivati 660 progetti che coinvolgono in tutto 734 imprese del territorio, per oltre 195 milioni di investimenti, 89 milioni dei quali grazie al contributo della Regione Marche: questi i risultati emersi dal secondo incontro del Gruppo direttivo (Steering Group S3) che vigila sullo stato di attuazione della Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione della Regione Marche.

“I dati fotografano uno scenario molto positivo – commenta l’assessora Manuela Bora – Questi risultati sono importanti, e confermano come l’innovazione non sia un tema che riguarda le sole imprese, ma tutta le Marche. Ad esempio, abbiamo avuto grandi soddisfazioni dal punto di vista occupazionale: sono stati attivati oltre 800 posti di lavoro, altamente qualificati, per ricercatori, laureati, diplomati tecnici e apprendisti in alta formazione e ricerca. Avevamo fissato quest’obiettivo per il 2023 e invece è stato raggiunto già quest’anno. Altri segnali positivi vengono dal coinvolgimento delle imprese in reti che vanno oltre le Marche: sono infatti ben 50 le reti interregionali attivate, a fronte delle 15 che l’Unione europea richiedeva entro il 2023. Una soddisfazione per cui ringraziamo le tante realtà coinvolte, che vorremo aumentassero sempre di più. Abbiamo infatti dedicato grande attenzione alla trasparenza e reperibilità delle informazioni per i cittadini, imprenditori e non: è stato aperto il portale Marche Innovazione e una Pagina Facebook collegata. Grazie a questi strumenti, tutti possono vedere lo stato di attuazione della strategia ed essere continuamente aggiornati sui bandi aperti e sui finanziamenti che si possono ricevere”.

