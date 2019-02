Spiderman, grazie a Sara Pichelli Sant’Elpidio sale sul palco degli Oscar

C’è anche Porto Sant’Elpidio alla notte degi Oscar e questo grazie alla disegnatrice Sara Pichelli.

A parlarne è Peter Ramsey, regista di “Spider-Man: Un Nuovo Universo”, che spiega come Sara Pichelli abbia creato il personaggio principale, il ragazzino di colore Miles, protagonista del film di animazione che ha vinto nella categoria best animated film: “Lei ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo”.

La disegnatrice è stata scoperta da Marvel durante un ricerca internazionale di talenti, ed è stata posta tra gli animatori impegnati nel progetto.



Dopo aver lavorato su diversi titoli Marvel, la disegnatrice marchigiana, è stata coinvolta come artista principale nel secondo volume di Ultimate Comics: Spider-Man.

Sara Pichelli ha vinto un Eagle Award 2011 come Favorite Newcomer Artist.