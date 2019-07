Sport Outdoor, Nibali testimonial delle Marche

Testimonial d’eccezione per le Marche. Vincenzo Nibali, campione di ciclismo che ha vinto due Giri D’Italia, un Tour de France, la Vuelta di Spagna, la Milano-Sanremo e due Campionati Italiani, è il testimonial infatti della nostra regione per i prossimi due anni per la promozione del turismo outdoor e del bike, su cui le istituzioni intendono investire in Italia e all’estero.

Il campionissimo del ciclismo ha sottoscritto un contratto per i prossimi due anni veicolerà l’immagine del turismo esperienziale specie nelle zone interne, quelle che sono maggiormente sofferenti a seguito del sisma del 2016 e che devono ancora completamente risollevarsi dopo le ferite subite.