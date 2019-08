Questa notte intorno alle ore 4.30 i poliziotti delle Volanti si sono trovati di fronte ad un intervento davvero particolare.

Sulla via Flaminia tre uomini si erano divertiti a spostare i cartelli autostradali e tutto ciò che trovavano davanti a loro, mettendo a serio rischio la propria e l’altrui sicurezza.

Giunta sul posto, la prima Volante si trovava a schivare davanti a sé numerosi coni e cartelli di pericolo, posti lungo la via a segnalare i lavori in corso sul manto stradale.



E non solo, i tre uomini avevano anche collocato una transenna segnaletica esattamente al centro della strada in modo da impedire, su entrambi i sensi di marcia, il regolare transito dei veicoli, così da costringere i conducenti ad effettuare manovre pericolose per evitare l’ostacolo.

Poco più in là, sempre al centro della strada, vi era un cartello giallo segnalante i lavori in corso rivolto verso il basso; in quella posizione oltre a non segnalare il pericolo ne rappresentava uno grande per gli automobilisti.

I poliziotti dopo aver messo in pratica tutti gli accorgimenti per tutelare gli utenti della strada, che per fortuna a quell’ora non erano moltissimi, bloccavano le poche autovetture con l’ausilio degli appositi segnali luminosi di cui è dotata la “Pantera” e si adoperavano a raccogliere i coni in plastica sparsi e a riposizionarli correttamente, così come la transenna e il cartello.

Un’altra pattuglia nel frattempo rintracciava i tre soggetti in prossimità del ponte Mattei che, al centro della strada, affiancati l’uno all’altro, trasportavano a mano un altro cartello di obbligo direzionale sbandando paurosamente.

Fermati dai poliziotti, lasciavano cadere il cartello a terra e cercavano di guadagnare la fuga con poco successo, infatti andavano a sbattere l’uno con l’altro dandosi la colpa a vicenda del fatto che alla fine cadevano tutti tre a terra come il cartello .

Accompagnato in Questura il trio, un cittadino panamense, uno scozzese e un romeno veniva con non poche difficoltà identificato, poiché tutti erano in evidente stato di ebbrezza.

Tutti venivano denunciati per ubriachezza, per omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari e ai sensi dell’art.15 del codice della strada (danneggiare, spostare , rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinente.)

Terminato questo intervento, l’attenzione di una pattuglia che controllava il territorio nella zona del Pinocchio , veniva attratta da una autovettura che alla vista della “Pantera” cercava di nascondersi tra le altre parcheggiate spegnendo i fari.

A bordo vi erano due ragazzi che venivano identificati e il conducente indagato in stato di libertà ai sensi dell’art. 116 c. 15 e 17 del codice della strada ( guida senza patente )