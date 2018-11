Squillo dominicana scoperta a Falconara dalla polizia locale

Aveva un giro d’affari da 6mila euro al mese

Una dominicana di 29 anni che si prostituiva in un appartamento in via Flaminia a Falconara Marittima, aveva un giro di affari di circa6mila euro al mese.

Ad accertarlo gli uomini della polizia locale. Uno di questi, in borghese, si è presentato a casa della ragazza che l’ha ricevuto con indosso solo indumenti intimi.

La 29enne, residente a Civitanova Marche, aveva subaffittato l’appartamento da una 37enne haitiana e pubblicizzava l’attività su siti d’incontri hard fornendo un numero di telefono intestato a una persona risultata estranea.



Da qui anche l’accusa di furto d’identità.

La donna che chiedeva 50 euro a prestazione, aveva un gruppo affezionato di clienti che si presentavano regolarmente, fino a cinque al giorno.