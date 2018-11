Successo agli eventi Confartigianato ad Ancona

Oltre 100.000 presenze in 4 week end per il cartellone di eventi della Confartigianato: Qualità Artigiana, Ancona Senior City, La Fantafiera e Choco Marche .

Un risultato enorme – commentano con soddisfazione i vertici dell’Associazione il presidente e il segretario generale Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli – che rappresenta il nostro impegno per la città, per la rivitalizzazione del suo centro storico e in particolare per Piazza Pertini.

Si conferma la vocazione della piazza a contenitore di eventi e manifestazioni, una destinazione d’uso che da sempre abbiamo sostenuto nelle parole e nei fatti con l’organizzazione di iniziative di eccellenza.

Questo è infatti l’obiettivo che ci siamo proposti: incrementare la visibilità del capoluogo di regione con la realizzazione di eventi capaci di attirare interesse e al contempo di apportare un valore aggiunto per le imprese del territorio.

Un successo che è stato reso possibile dalla importante collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la Camera di Commercio, con le tante aziende che hanno preso parte alle manifestazioni.

Le quattro iniziative che hanno animato piazza Pertini tra la fine di ottobre e novembre sono state caratterizzate da una estrema poliedricità: le eccellenze dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia di ‘Qualità Artigiana’ e il meglio dell’arte cioccolatiera e del gusto con ‘Choco Marche’, entrambe connesse al progetto ‘La Via Maestra’ di Confartigianato per la promozione del territorio; prevenzione e salute per tutta la famiglia con ‘Ancona Senior City’, giochi e animazioni a ‘La Fantafiera’ di Dadi e Mattoncini.

Andrea Valla presidente del commercio di Confartigianato dichiara: “questi sono gli eventi che aiutano il commercio”.

Confartigianato categoria commercio considera il “Black Friday” come occasione per prepararsi alle vendite di Natale. “E’ un momento importante, dichiara Andrea Valla presidente della categoria commercio di Confartigianato e titolare del negozio Dadi e Mattoncini di Corso Stamira per riportare in negozio quei clienti normalmente attratti dalle offerte online dimostrandogli il valore di un acquisto consigliato e supportato da un professionista del settore.”

E’ altrettanto fondamentale comunicare con chiarezza e su ampia scala il tipo e l’entità degli sconti proposti, con l’obiettivo di aumentare la propria clientela durante il periodo di offerte utili non solo ad aumentare il fatturato nell’immediato ma propedeutici anche a lanciare lo shopping natalizio per il mese di Dicembre”.

“Dobbiamo tornare a riportare gente nei punti vendita continua Luca Casagrande responsabile categoria commercio di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino , valorizzando l’importanza di poter avere un professionista che ci consiglia ed è in grado di guidarci nelle scelte”.