Successo per gli eventi natalizi a Castel di Lama

Buona risposta anche per questo secondo appuntamento del calendario eventi natalizi del Comune di Castel di Lama.

Sabato 14 alle molti bambini, accompagnati dai loro genitori, si sono ritrovati presso la sala consiliare per ascoltare il racconto della transumanza da parte dei protagonisti Sebastiano (un pastore interpretato da Luca Settepanella) e sua moglie Crisaldina (intrepretata da Cristina Cartone). Lo spettacolo, Canto di un pastore, a cura dell’Associazione Culturale Terrateatro e la regia di Ottaviano Taddei, è stato incentrato sui racconti della vita della figura del pastore, fatta di lunghe tradizioni e numerose difficoltà, che con canti dal vivo e l’utilizzo di pupazzi hanno coinvolto i giovanissimi spettatori.

Domenica alle 21, invece, è stato invece il momento della musica, con i chitarristi Luigi Travaglini, Giulia Cappelli, Laura Rocchetti, Lorenzo Iacobini, Lorenzo Gennari, Chiara Protasi, Christian Centi, Samanta Corradetti, Pierfrancesco Maselli, Enrico Antonini, Andrea Talucci, Luigi Sabbatini, componenti del gruppo Ensemble Chitarristico Piceno, che sotto la direzione di Francesco Alberti, hanno allietato la serata con un repertorio diversificato: composizioni originali, musica di derivazione popolare e appropriate trascrizioni tratte dal miglior repertorio della musica colta europea.

Non ci resta che aspettare il prossimo weekend con tre appuntamenti: sabato 21 alle ore 17 presso la sala consiliare, quando ci sarà la premiazione dei disegni realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole elementari di Castel di Lama e Villa San Antonio, grazie al progetto “Un dono per tutti”, a cura di Avis Castel di Lama. Alle ore 21, la presso la Chiesa Villa Sant’Antonio, , sarà la volta del tradizionale Concerto di natale, a cura del Corpo Bandistico Città di Castel di Lama e dell’Associazione Corale Polifonica Coro delle Ville. Domenica alle ore 15.30, l’appuntamento sarà in Sala Consiliare e i bambini potranno ascoltare fiabe e partecipare al laboratori creativi.