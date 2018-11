Tamponamento a Monteroberto, un conducente ferito

Nella tarda mattinata della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti a Monteroberto di Ancona lungo la SP 9 al Km 29+500 per incidente stradale.

Due automezzi venivano coinvolti in un tamponamento, la vettura tamponata veniva scaraventa nel campo adiacente la corsia, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per tagliare le portiere in modo da estricare il conducente. L’infortunato un uomo del 1943 veniva trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Jesi, successivamente i VV.F. hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica.