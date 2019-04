Tennistavolo, Senigallia perde contro Fabriano

Al Centro Olimpico la squadra D1-B ha perso sabato scorso contro Fabriano per 5 a 2.

I due punti ottenuti sono stati portati a casa entrambi dal giovane Bruschi Mirko che la domenica prima aveva vinto il torneo nazionale CIP di Udine. Una vittoria sarebbe servita alla squadra per la salvezza; fortunatamente il Porto Recanati, che nativa anch’esso il fondo alla classifica, ha perso contro Pesaro. Porto Recanati rimane quindi a +2 sopra la squadra senigalliese senza prendere però quel vantaggio che sarebbe stato incolmabile. Lo scontro diretto della prossima giornata del 4 maggio darà la possibilità dell’aggancio e quindi di un’ulteriore speranza ai giovani senigalliesi. Tutto rimandato al 4 maggio dunque, con l’augurio che la squadra sia in grado di affermare la proprio forza e di mantenere la permanenza in D1 per la prossima stagione.

Gli altri risultati ottenuti delle numerose squadre senigalliesi sono stati positivi.



In C2 vincono entrambe le squadre: la formazione A supera agevolmente il Tennistavolo Spiaggia di Velluto per 5 a 2 mentre la squadra B vince a Camerino per 5 a 3 con tre punti di Nicolò Pierpaoli.

La squadra A di D1 vince in casa per 5 a 2 con il Tennistavolo Fortunae di Fano con tre vittorie ottenute da Cecchini Fabrizio che si sta imponendo come punto di riferimento indiscusso a suon di vittorie.

La squadra C del girone centro-sud di D1 blinda il terzo posto in campionato battendo Ascoli Piceno per 5 a 1. La partita, al di là del risultato, è stata molto combattuta nei singoli match. Due le vittorie per Messersì Gabriele e Spezie Simone, una per Pioppi Raffaele.

Infine i risultati della D2.

Senigallia A – Senigallia C: 5 – 0

Pesaro C – Senigallia E: 5 – 2

Senigallia D – Fano B: 5 – 1