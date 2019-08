Una tragedia scongiurata dal pronto intervento delle forze dell’ordine in provincia di Fermo.

Durante una lite in famiglia per banali screzi, una persona ha tentato di gettarsi dalla finestra di un’abitazione al quarto piano ma è stata afferrata e salvata da due agenti.

Alle forze dell’ordine è arrivata una telefonata per un’accesa lite che stava finendo in tragedia.



Arrivati sul posto per appianare la situazione, gli agenti delle Volanti della Questura di Fermo hanno avuto la prontezza necessaria per evitare il peggio. Con la scusa di prendere un pacchetto di sigarette una delle persone che stavano litigando è salita su un tavolo vicino alla finestra, tentando di gettarsi nel vuoto. Il gesto non è passato inosservato ai due poliziotti che si sono subito lanciati nel salvataggio