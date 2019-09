Tentato suicidio sventato a Senigallia

Poteva avere esiti tragici l’episodio, accaduto qualche giorno addietro, che ha avuto per protagonista una donna senigalliese che già in passato ha manifestato problemi comportamentali per cui è stato necessario l’intervento delle forze di polizia.

La donna, che vive da sola in un appartamento in zona Vivere Verde, nel pomeriggio contattava la sala operativa del Commissariato di Polizia di Senigallia ed, in preda ad una crisi di pianto , manifestava l‘intenzione di togliersi la vita.

A quel punto l’operatore di Polizia che aveva ricevuto la chiamata immediatamente disponeva l’urgente intervento presso l’abitazione della donna, chiedendo l’ausilio anche al personale del 118 per eventuali esigenze di tipo medico.

Nel mentre l’equipaggio della Squadra Volante si portava verso l’abitazione della donna, l’agente al telefono, con estrema professionalità, instaurava un dialogo con la donna al fine di tranquillizzarla ma anche di consentire l’arrivo dei poliziotti.



Giunti sul posto, gli agenti contattavano la donna la quale, ancora in preda allo stato di agitazione, riferiva di non voler aprire , confermando il proposito suicida.

Gli agenti a quel punto data la delicatezza della situazione, con la collaborazione di personale dei Vigile del Fuoco prontamente intervenuto, riuscivano ad entrare all’interno della abitazione dove trovavano la donna seduta con un coltello di media grandezza tra la mani che si era già procurata delle lacerazioni in diverse parti del corpo. Immediatamente riuscivano a bloccare la donna ed a sottrarle il coltello, ripristinando una situazione di sicurezza.

Immediatamente la donna veniva condotta in ospedale dal personale del 118 per le cure del caso e gli ulteriori accertamenti.