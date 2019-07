Terreal Pesaro, Mit autorizza Cig per 52 lavoratori

Il ministero del Lavoro ha autorizzato la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (Cig) per 52 lavoratori della Terreal di Pesaro.

L’integrazione salariale verrà concessa per il periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020. A distanza di un mese dall’accordo relativo al “programma di crisi per cessazione”, è stato firmato il decreto per la Cig. Lo comunica l’assessore al Lavoro, Loretta Bravi: “L’azienda di Alessandria aveva acquisito lo storico marchio pesarese Industrie Pica, protagonista nel settore edilizio italiano, la cui chiusura priva la città e la regione di un’importante attività. Tutte le nostre preoccupazioni erano state espresse al Tavolo nazionale che avevamo chiesto e ottenuto. Ora viene garantita la tutela dei lavoratori, l’impegno resta quello di mantenere il marchio nel territorio”.