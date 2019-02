Terreno cede sotto peso autoarticolato a Falconara

Nella prima mattina alle ore 8,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima (AN) in via Poiole incrocio via Clementina per soccorrere un autoarticolato in difficoltà.

Un autoarticolato mentre si immetteva nella via principale gli cedeva il terreno sotto le ruote posteriori del semirimorchio carico di 300 quintali di pollina, inclinandosi vistosamente su di un fianco. I vigili del fuoco utilizzando l’autogrù hanno rimesso in carreggiata l’automezzo. Non si segnalano persone coinvolte, le due vie per circa due ore sono rimaste bloccate al traffico. Alla riapertura il traffico è tornato lentamente alla normalità dopo un paio d’ore di disagio.