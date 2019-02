Tetto stabilimento Osimo Stazione in fiamme: nessun ferito

Alle 17 circa, i vigili del fuoco hanno spento definitivamente le fiamme che avvolgevano dalla mattinata il tetto dello stabilimento a Osimo Stazione.

Hanno partecipato allo spegnimento 47 uomini con 22 automezzi provenienti da tutta la regione, è andato distrutto circa un terzo della copertura circa 3000 mq con relativo impianto fotovoltaico. Le squadre stanno riassettando il materiale per poi far rientro alle proprie sedi, sul posto durante la notte rimarrà una squadra per svolgere servizio di vigilanza. La struttura non ha riportato danni strutturali, non sarà agibile la parte produttiva finché non verrà realizzata una nuova copertura, mentre il magazzino non ha riportato danni. Sul posto il personale dell’ufficio di polizia giudiziaria per i rilievi del caso