Tiziano Ferro, concerto evento il 20 giugno ad Ancona

Tiziano Ferro annuncia il suo nuovo attesissimo tour “TZN 2020”.

12 grandi concerti che lo vedranno protagonista negli stadi italiani a partire dal 30 maggio 2020 allo Stadio G. Teghil di Lignano. Il tour farà tappa il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari, il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi il 15 a Roma (Stadio Olimpico).



Venerdì 31 maggio è uscito in radio il singolo “Buona (Cattiva) Sorte”, primo estratto dal nuovo album “Accetto Miracoli”atteso per il 22 novembre prossimo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

In “Buona (Cattiva) Sorte” la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timbaland. Il brano è una hit soulful che abbatte le barriere geografiche e crea il perfetto connubio tra la scrittura potente di Ferro e il beat del producer americano. “Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita” – commenta Tiziano- “È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.