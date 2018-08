Trafficante di droga della Burkina arrestato a Civitanova

Nel pomeriggio del 26 agosto scorso, a seguito dei controlli straordinari disposti dal Questore Antonio Pignataro, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, gli uomini del Commissariato di P.S. di Civitanova marche hanno tratto in arresto un giovane originario del Burkina Faso trovato in possesso di 200 grammi di Marijuana.

L’operazione scaturisce dai controlli che la Polizia di Stato effettua quotidianamente nelle zone maggiormente frequentate come ipermercati, terminal bus e la Stazione ferroviaria, luoghi dove, soprattutto d’estate si concentrano molte persone provenienti anche da fuori regione.

Ieri pomeriggio nei pressi del centro commerciale “Cuore Adriatico”, gli agenti del commissariato di Civitanova Marche hanno sottoposto a controllo alcuni passeggeri appena giunti dalla Puglia bordo di un pullman. Tra questi un uomo che si guardava intorno in maniera guardinga e circospetta. Il giovane, cittadino del Burkina Faso di venti anni con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari e residente presso una comunità alloggio pugliese, all’atto dell’identificazione appariva agli operatori nervoso ed agitato. Immediatamente lo stesso veniva controllato e all’interno dello zaino che portava a tracolla veniva rinvenuto un voluminoso involucro in cellophane contenente più di 200 gr. di sostanza stupefacente di tipo marjiuana. Lo stesso veniva tratto immediatamente in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida e contestuale giudizio direttissimo. Proseguono incessanti i servizi di prevenzione e repressione del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche costantemente diretti e guidati dal Dirigente Dott. Lorenzo Sabatucci.