Tragedia a Grottammare, turista in bici ucciso da un furgone

Tragedia a Grottammare dove un turista è stato investito e ucciso da un furgone.

Un turista umbro di 69 anni è morto in un incidente stradale, era in vacanza nel Piceno: in sella a una bicicletta stava attraversando la strada sul lungomare quando è stato investito da un furgone.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime e sul posto è giunta rapidamente un’eliambulanza per ricoverarlo agli Ospedali Riuniti di Ancona ma non è stato possibile trasferirlo con l’eliambulanza per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute che non hanno consentito ai soccorritori del 118 di stabilizzarlo.



Trasferito d’urgenza all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto il 69enne è deceduto poco dopo. Sulla dinamica dell’incidente mortale indagano i carabinieri.