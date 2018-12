Tragedia Corinaldo: feriti fuori da terapie intensive

Sono positive le notizie sullo stato di salute dei feriti della calca nella discoteca Lanterna di Corinaldo.

Non ci sono più pazienti rimasti feriti nelle terapie intensive dell’Azienda ospedali Riuniti di Ancona: i due pazienti fino a ieri ricoverati nelle terapie intensive, per i quali sono state sciolte le prognosi, sono stati trasferiti nel reparto di Clinica Neurologica. Sei in tutto i pazienti ancora ricoverati nel polo di Torrette: ci sono anche altri due pazienti in Clinica Neurologica e due in medicina d’Urgenza, di cui uno ancora in prognosi riservata.

Sospiro di sollievo per i feriti ma momenti di commozione per i saluti a due delle vittime di quest’immane tragedia. A Senigallia tanta gente si è radunata nella Duomo per l’ultimo addio a Eleonora Girolimini, la donna di 39 anni, madre di quatto figli, morta nella calca mentre proteggeva la figlia undicenne. Tanti giovani in lacrime a Fano per salutare Benedetta Vitali, 15 anni, atleta della Virtus Pallavolo: la maglia della società era stesa sulla bara.



fc