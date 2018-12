Tragedia Corinaldo, quattro ricoverati respirano da soli

Ci sono novità positive nei bollettini medici di alcune persone ricoverate dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo.

Sono stati estubati e respirano spontaneamente quattro dei 7 pazienti in codice rosso ricoverati nelle rianimazioni dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona per i traumi riportati nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Per tre di loro le condizioni seppur stabili sono ancora critiche.

La prognosi per tutti rimane riservata. Si tratta di pazienti che oltre al trauma hanno subito un periodo più o meno prolungato di asfissia le cui conseguenze andranno valutate nel tempo.



Le situazioni mediche sono tenute in costante monitoraggio.