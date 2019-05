Importanti sviluppi nelle indagini per far luce sul disastro della discoteca Lanterna di Corinaldo, per cui sono giù iscritte nove persone nel registro degli indagati.

Ci sono otto nuovi nomi, tra cui il sindaco di Corinaldo Matteo Principi, nell’inchiesta per appurare le responsabilità di quella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque adolescenti e una madre 39enne. Dopo le indagini svolte con l’ausilio delle consulenze tecniche, i pm procedono anche contro i componenti della Commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni associati in seno all’Unione Misa – Nevola che rilasciò i permessi per il locale nel 2017: le ipotesi al vaglio sono concorso in omicidio (plurimo e aggravato) e disastro colposi e falsità ideologica