Trasporto ferroviario, arrivano altri treni Jazz

Buone notizie per i pendolari delle Marche che vedono rinnovarsi la flotta dei treni.

Entro il 2019 la fornitura dei nove Jazz previsti sarà completata. Al taglio del nastro del nuovo convoglio al binario 1 Ovest della stazione di Ancona hanno partecipato l’assessore regionale ai Trasporto Angelo Sciapichetti, il direttore Trasporto Regionale Trenitalia Maria Giaconia e da Fausto Del Rosso, direttore Regionale di Trenitalia. Oltre ai Jazz, dal 2015 ad oggi sono arrivati sulle linee regionali delle Marche a servizio dei pendolari 8 Swing, convogli diesel destinati alle linee non elettrificate.

L’ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio tanto che sono in crescita soddisfazione degli utenti con punte fino al 92% per il comfort, e del 90,4% per l’informazione a bordo.