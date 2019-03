Trattative aperte per portare Frecce Tricolori a Corridonia

L’evento dell’anno – stiamo parlando della Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico che si svolgerà a Corridonia dal 7 al 12 maggio – durante la suggestiva cerimonia inaugurale ospiterebbe il mitico sorvolo delle Frecce Tricolori. L’amministrazione comunale, I’associazione sportiva Club Corridonia e l’ASD Giubileo di Roma sono attivamente impegnati nella trattativa in corso con l’Aeronautica Militare.

“È in essere un’istruttoria che prevede, oltre che una collaborazione logistica, anche lo spettacolare sorvolo della pattuglia acrobatica – ha dichiarato Mario Cartechini, responsabile del comitato organizzatore – al momento non ci è stata ufficializzata nessuna risposta comunque siamo fiduciosi che la cosa possa avvenire, considerato che alla Coppa del Mondo è prevista la partecipazione di ben 38 nazioni provenienti da tutti i continenti”.

Sarebbe un ulteriore dimostrazione di prestigio per l’intera manifestazione sportiva, che sarà inoltre diffusa in tutto il mondo con i più moderni mezzi di comunicazione, RAI-TV, stampa, comprese le dirette streaming.



Le Frecce Tricolori accrescerebbero il già alto profilodell’avvenimento, che intende non solo sottolineare quegli ampi contenuti etico – sociali che vanno ben oltre i confini dello sport, ma anche offrire un’incomparabile “vetrina” per esaltare il nostro sistema produttivo e le Marche tutte, un territorio colpito oltre che dalla crisi mondiale, anche dalla tragedia del sisma. Da questo punto di vista sono in essere contatti con le più importanti organizzazioni di categoria; inoltre attivamente impegnati in queste settimane i numerosi enti per l’organizzazione e la logistica degli spazi pubblici che saranno animati durante le giornate della Coppa del Mondo.

Gli sportivi tutti non possono che augurare esito favorevole per questa irripetibile opportunità.