Tre roulotte in fiamme in un campeggio a Senigallia

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14 di oggi a Senigallia sul lungomare Da Vinci per l’incendio di tre roulotte in un campeggio.

Sul posto sono intervenute due squadre provenienti da Senigallia e Falconara, un’autobotte da Ancona e il Capo Turno della Sede Centrale per la gestione dell’intervento sul posto.

Altre roulotte sono rimaste danneggiate dell’irraggiamento termico provocato delle fiamme.



Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Al momento non risultano persone coinvolte solamente gli ingenti danni materiali riscontrati dai vvf. Sono al lavoro le forze dell’ordine per capire le cause che hanno fatto nascere l’incendio che poteva avere conseguenze ben peggiori.