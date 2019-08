Treni e sicurezza, controlli a tappeto nelle Marche

1266 persone identificate, 197 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 79 treni scortati, 2 pattuglie automontate, 10 servizi antiborseggio in abito civile, 11 persone denunciate a piede libero.

Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato effettivi al Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa, caratterizzata dal notevole aumento del flusso di viaggiatori di rientro dalle ferie.

In particolare, il 21 agosto la Polfer di Ancona nel corso dei preventivi controlli in ambito ferroviario, ha denunciato per ricettazione un cittadino Italiano trovato in possesso di smartphone rubato.



Nella stessa giornata gli Agenti del Posto Polfer di Fabriano sono intervenuti a seguito di un’aggressione ai danni di un capotreno da parte di un cittadino extracomunitario successivamente denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

La notte del 23 agosto un operatore della Polizia Ferroviaria di Terni, libero dal servizio, ha notato alcuni giovani imbrattare, con bombolette di vernice spray, un treno in sosta in quella stazione. L’Agente, in collaborazione con la volante della Questura, opportunamente allertata, intercettava 4 ragazzi, di cui uno cittadino Francese, che nel frattempo tentavano di allontanarsi a bordo di un’autovettura all’interno della quale venivano trovate altre bombolette spray oltre a quelle rinvenute sul luogo dell’imbrattamento, ivi abbandonate nel tentativo di fuggire.

Recuperate e sequestrate complessivamente 74 bombolette di vernice spray. I 4 ragazzi sono stati deferiti all’A.G. per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.