Tribunale di Ancona, nuova aula per maxi processi

Importante novità per la giustizia di Ancona che ha portato a compimento lavori per l’ingrandimento della struttura.

Investimenti fatti nel tribunale distrettuale di Ancona dove il ministero ha sovvenzionato l’adeguamento dell’aula di Corte d’Assise per ospitare maxiprocessi anche in appello, per una spesa di 50mila euro.

Sono state create 40 postazioni per avvocati e pubblici ministeri, 80 sedute per il pubblico, sei telecamere e collegamenti audio e video con una seconda sala per accogliere altri cento posti sempre per il pubblico; e anche una sala stampa per i giornalisti.



Il primo processo che utilizzerà la maxi sala è quello per il crac di Banca Marche che si aprirà il 9 maggio con 3mila parti civili e 13 imputati.