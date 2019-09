Truffe ad anziani, 54 casi ogni giorno nelle Marche nel 2018

Nel 2018 ogni giorno sono state 54 le vittime over 65 in Italia che hanno denunciato azioni di truffatori a loro danno.

Questo è quanto emerge elaborando i dati diffusi dal Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Nel 2019, infatti, sono stati 19.906 gli anziani vittime di truffa. Tale valore risulta in aumento del 3,3% rispetto al 2018 e, anche se tale trend è inferiore rispetto all’aumento complessivo delle vittime di truffa (+8,1%), è un dato particolarmente preoccupante considerando che gli over 65 che hanno subito altri reati come rapine e furti, in abitazione e non, sono in diminuzione.

Pur non essendo tra le regioni maggiormente esposte alle truffe a danno degli anziani, il Segretario di Confartigianato Marche, Giorgio Cippitelli, evidenza quanto questa tematica sia particolarmente rilevante per le Marche. La quota di anziani nella nostra regione è pari al 24,8%, superiore alla media nazionale e prevista raggiungere un terzo dei residenti tra una ventina di anni.



In questo contesto, evidenzia Cippitelli, l’Anap – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato – è molto attiva per prevenire e contrastare i reati contro le persone anziane: la Campagna ‘Più Sicuri Insieme’, infatti, giunta quest’anno alla 4° edizione, punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili. Tale Campagna è promossa, appunto, da ANAP Confartigianato e dal Ministero dell’Interno, con la collaborazione di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Il tema della sicurezza degli anziani e non solo, ovviamente, è un tema fondamentale per le Istituzioni e per la nostra Associazione, conclude Giorgio Cippitelli. Siamo convinti che questa Campagna di prevenzione mediante l’informazione e la presenza delle Forze dell’Ordine sia di particolare supporto alle persone vittime, o potenziali tali, di queste spiacevoli situazioni.