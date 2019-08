Truffe, banda dei finti sordomuti scoperta a Senigallia

Di seguito alle numerose segnalazioni pervenute al 113 del Commissariato da parte di cittadini e commercianti che segnalavano la presenza di due soggetti che , mostrando alcuni documenti, chiedevano una donazione ad una fantomatica associazione di volontariato dedita ad attività di assistenza per giovani con disabilità, venivano effettuati mirati servizi, in occasione del Summer Jamboree, al fine di individuare i soggetti in questione.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti ,dopo una segnalazione pervenuta in sala operativa, individuavano i due soggetti che , a distanza l’un dall’altro, si muovevano in centro e avvicinavano ai passanti chiedendo del denaro.

Gli agenti decidevano di intervenire , avvicinandosi ad uno di essi e, nel frattempo, il secondo, visto il movimento, si dava a precipitosa fuga nelle vie del centro.



Il soggetto, bloccato dagli agenti, risultava essere un cittadino rumeno S.R. di anni 23, gravitante nel riminese, con diversi precedenti per truffa. Il giovane veniva condotto in Commissariato e trovato in possesso di diverse schede per la raccolta del denaro con indicate le somme raccolte e con del denaro verosimile ricavato delle donazioni.

Inizialmente fingeva di non sentire e non riuscire a parlare ma dopo svelava di essere normodotato.

Gli agenti accertavano che l’uomo qualche giorno fa era stato già denunciato per analoghi episodi commessi in Romagna.

Alla luce delle testimonianze raccolte e dei documenti trovati in possesso dell’uomo questi veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata ed, inoltre, veniva raggiunto da provvedimento finalizzato al divieto di ritorno nel territorio del comune di Senigallia per anni tre.

Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del complice dei rumeno denunciato